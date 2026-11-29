Президент США Дональд Трамп не отреагировал на попытку премьер-министра Японии Санаэ Такаити привлечь его внимание во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщает японский журнал Josei Jishin.

Эпизод произошел 19 ноября, когда мировые лидеры покидали сцену после совместного фотографирования. Трамп в это время беседовал с премьер-министром Канады Марком Карни. Такаити подошла к американскому президенту сзади и коснулась его спины, пытаясь заговорить, однако он продолжил идти, не обернувшись.

Японский журналист Тосихико Огата, главный редактор Arc Times и бывший корреспондент газеты Asahi Shimbun в Вашингтоне, обратил внимание на этот эпизод. По его оценке, он оказался показательным для отношений между Токио и Вашингтоном. Огата также отметил, что Такаити выглядела отстраненной от общения с другими мировыми лидерами.

Впрочем, неизвестно, заметил ли Трамп попытку японского премьера обратиться к нему: в тот момент он был увлечен разговором с Карни. Кроме того, вечером того же дня, уже после возвращения Такаити в Японию, президенты провели телефонный разговор продолжительностью около 20 минут.

Саммит АТЭС проходил в Шэньчжэне 18–19 ноября.