Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не намерена участвовать в новых кредитах Евросоюза для Украины в 2027 году.

По мнению Фицо, многомиллиардные выплаты, которые обсуждались на саммите ЕС в Брюсселе, являются по своей сути не займами, а фактически безвозмездной финансовой помощью Киеву. По его оценке, эти средства предназначены для финансирования продолжающегося конфликта и покрытия дефицита украинского бюджета.

Аналогичную позицию занимает Венгрия, также выступающая против дальнейшего финансирования Украины за счет европейских средств.

Саммит Евросоюза в Брюсселе 27 ноября завершился досрочно. Участникам встречи не удалось согласовать долгосрочный бюджет сообщества из-за разногласий по объему расходов и дальнейшей поддержке Киева.