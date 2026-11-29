Пакистан направил сухопутные войска в Саудовскую Аравию для выполнения задач в рамках ранее достигнутых договоренностей, сообщает межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) вооруженных сил Пакистана.

В субботу в стране прошла церемония проводов военнослужащих. Их численность и сроки пребывания в Саудовской Аравии не уточняются.

В ISPR отметили, что отправка контингента подтверждает приверженность Исламабада обеспечению безопасности, суверенитета и территориальной целостности королевства на фоне существующих и новых угроз.

Решение о дополнительной поддержке Эр-Рияда обсуждалось 27 ноября в Исламабаде на втором заседании Стратегического политического и оборонного комитета Мекканского соглашения о совместной обороне. По его итогам представители Пакистана, Турции и Саудовской Аравии договорились усилить поддержку королевства для защиты от атак йеменских хуситов.