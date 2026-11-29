Беспилотник в турецкой провинции Ризе упал на чайную плантацию и взорвался, в результате чего на месте образовалась воронка площадью около 70 квадратных метров, сообщает местная пресса.

Инцидент произошел минувшей ночью в деревне Копрюбаши района Чайели. Сильный взрыв разбудил жителей, и около 01:33 в экстренные службы поступил вызов. Прибывшие жандармы обнаружили на месте обломки, похожие на части корпуса и крыльев беспилотника.

В результате происшествия никто не пострадал. Ближайший к месту взрыва дом находится примерно в 300 метрах. По предварительной версии, сдетонировало взрывчатое вещество, находившееся внутри упавшего объекта. В четырех близлежащих домах выбило окна.

Из-за опасений, что поблизости могут оставаться другие взрывчатые вещества, силовики оцепили территорию и ограничили доступ к ней. Утром обследовать место происшествия должна группа по обезвреживанию взрывных устройств.

Официальных заявлений о случившемся пока не поступало. Тип упавшего объекта и его происхождение предстоит установить по итогам экспертизы.