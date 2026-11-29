Россия получила доступ ко всей 162-километровой трассе будущей железной дороги Решт — Астара в Иране для проведения инженерных изысканий, сообщил посол РФ в Тегеране Алексей Дедов в интервью газете Farhikhtegan.

«На западном маршруте коридора ведется подготовка к строительству железной дороги Решт – Астара с использованием российского экспортного кредита. 4 ноября в Тегеране подписан протокол, по которому российская сторона получает полный доступ для инженерных изысканий на всем протяжении 162-километровой трассы», – сказал Дедов.

Посол назвал развитие коридора одним из главных приоритетов Москвы. По его словам, этот маршрут имеет не только экономическое, но и геополитическое значение, поскольку обеспечивает более короткий и надежный путь к рынкам Южной Азии по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.