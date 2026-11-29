В Казахстане начались внеочередные выборы депутатов маслихатов – местных представительных органов, в которых могут принять участие более 12,6 млн граждан, сообщает Kazinform.

Избирательные участки открылись по всей стране. За места в маслихатах борются самовыдвиженцы и кандидаты от семи политических партий – партия «Ауыл», Общенациональная социал-демократическая партия, Народная партия Казахстана, партия «Respublica», демократическая партия Казахстана «Ақ жол», Казахстанская партия зеленых «Байтақ», партия «Әділет».

Депутаты местных представительных органов избираются сроком на пять лет. Всего предстоит сформировать 228 маслихатов.

По данным ЦИК, в целом на выборы депутатов зарегистрировано 10 582 кандидата.

Итоги голосования должны быть подведены не позднее 3 декабря.