Российские военные корабли, перевозящие оружие, являются законными целями для ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Al Jazeera.

По словам Зеленского, поскольку военные суда РФ перевозят оружие, поэтому Украина считает их законными военными целями. При этом он подчеркнул, что Киев не стремится к эскалации в Северной Африке.

22 ноября украинские беспилотники атаковали ливийский порт Бенгази. В результате сгорел и затонул российский корвет «Меркурий». Позже заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни расценил действия Украины, взявшей на себя ответственность за атаку, как равносильные объявлению войны ливийскому государству.

«Киев уважает их суверенитет и не атаковал их или их порты», – передает Al Jazeera слова украинского президента.

22 ноября украинские беспилотники атаковали ливийский порт Бенгази. В результате сгорел и затонул российский корвет «Меркурий». Позже заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни расценил действия Украины, взявшей на себя ответственность за атаку, как равносильные объявлению войны ливийскому государству.