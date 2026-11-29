Россия намерена увеличить поставки топлива на внутренний рынок за счет импорта из ближнего и дальнего зарубежья, а также наращивания собственного производства, сообщил вице-премьер Александр Новак в беседе с «Вестями».

Отвечая на вопрос о последствиях украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), он заявил, что власти справляются с ситуацией благодаря дополнительным поставкам топлива и переносу сроков ремонта предприятий.

«Да, есть дефицит, но он пока не ощущается. Мы планируем в том числе наращивать поступления на внутренний рынок за счет ближнего зарубежья, дальнего зарубежья и дополнительного производства», – сказал Новак.

Ранее вице-премьер назвал ситуацию на российском топливном рынке «достаточно напряженной» из-за ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, власти используют в том числе импорт, чтобы обеспечить потребителей топливом.