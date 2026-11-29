Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия выразил послу Турции Мустафе Тюркеру Али сожаление в связи с инцидентами во время футбольного матча между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» в Батуми, сообщает пресс-служба грузинского МИД.

На встрече Дарсалия подчеркнул, что отношения Тбилиси и Анкары строятся на добрососедстве и стратегическом партнерстве. По его словам, грузинская сторона, несмотря на риски, связанные с проведением матча, разрешила болельщикам присутствовать на игре.

«Это решение было принято в духе дружбы и сотрудничества и заслуживает соответствующей оценки», – говорится в заявлении ведомства.

В МИД Грузии сообщили, что отдельные группы болельщиков вели себя провокационно и агрессивно. В результате была повреждена инфраструктура стадиона, а несколько сотрудников МВД получили ранения.

В ведомстве заверили, что правоохранительные органы принимают все необходимые меры для поддержания порядка и безопасности болельщиков, в том числе при их возвращении на родину.

Тбилиси рассчитывает, что Анкара даст надлежащую оценку произошедшему и поможет предотвратить подобные инциденты в будущем, чтобы действия отдельных лиц не отразились на отношениях двух стран.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность стратегическому партнерству и дальнейшему развитию добрососедских связей.