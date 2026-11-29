Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщают «Вести».

О подготовке к визиту армянского премьера в Кремле сообщили 25 ноября. Ранее Пашинян заявил, что приедет в Россию 3, 11 и 22 декабря для переговоров.

Глава армянского правительства также отмечал, что страна не может одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе. При этом, по его словам, главной политической целью Армении было и остается создание альтернативы для своих граждан.

Предыдущая встреча Путина и Пашиняна состоялась 1 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.