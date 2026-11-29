Российские войска ночью нанесли удары по нескольким регионам Украины, в результате атак на Запорожье и Одессу погибли две женщины, есть пострадавшие и разрушения, сообщает УНИАН.

По данным председателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова и областной военной администрации, российские силы атаковали город управляемыми авиабомбами (КАБ). Удар разрушил частный дом, повредил многоэтажки и здания двух учебных заведений.

В результате атаки погибла женщина, еще один человек получил ранения. Позже из-под завалов извлекли 14-летнюю девочку. Сейчас она находится под наблюдением врачей, сообщил Федоров.

Под удар российских беспилотников попала и Одесса. В жилом многоэтажном доме есть пострадавшие, их число уточняется, сообщил глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.

«К сожалению, ночная атака на Одессу унесла жизнь пожилой женщины… На месте работают все соответствующие службы. Развернут оперативный штаб для оказания помощи людям», – написал он.

Первый заместитель начальника Одесской городской военной администрации Надежда Задорожная уточнила, что удар пришелся по дому около двух часов ночи, между четвертым и пятым этажами.

По данным местных Telegram-каналов, в 14-этажном доме повреждена квартира, начался пожар. Также загорелись автомобили возле здания. По информации очевидцев, ранения получили как минимум три человека.