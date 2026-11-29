Голливудский актер Мэттью Макконахи может побороться за пост президента США в 2028 году в качестве независимого кандидата, предполагает The Hill.

Поводом для таких разговоров стало недавнее видео актера, в котором он поддержал независимых кандидатов перед промежуточными выборами в США. Макконахи считает, что политики, не связанные с Демократической и Республиканской партиями, могли бы помочь преодолеть разногласия между американскими законодателями.

Кроме того, актер призвал воспринимать независимых кандидатов как серьезных претендентов на победу, а не просто участников протестного движения.

The Hill расценило эти заявления как возможный сигнал о политических амбициях Макконахи. При этом сам актер пока не объявлял о намерении участвовать в президентской гонке.

Следующие выборы президента США состоятся 7 ноября 2028 года. Победитель вступит в должность 20 января 2029 года.