Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что трехсторонний оборонный пакт с Турцией и Саудовской Аравией не направлен против какого-либо государства и не преследует агрессивных целей, сообщает Arab News и Dawn.

Выступая на семинаре по национальной безопасности в Исламабаде, глава правительства подчеркнул, что соглашение укрепляет стратегическое партнерство трех стран и призвано обеспечить региональную безопасность.

«Этот союз не направлен против какой-либо страны и не имеет абсолютно никаких агрессивных замыслов», – заявил Шариф.

Он также отметил, что сотрудничество с Эр-Риядом основано на давних отношениях и взаимном доверии. По словам премьера, соглашение с Саудовской Аравией укрепило стратегическое партнерство двух стран.

«Вместе с Турцией это партнерство теперь обеспечит не только наши интересы в сфере безопасности в регионе, но и прогресс и процветание», – добавил Шариф.

Премьер напомнил, что в прошлом году Пакистан и Саудовская Аравия заключили двустороннее соглашение о стратегической обороне, а 7 августа 2026 года к сотрудничеству присоединилась Турция. Согласно трехстороннему Мекканскому соглашению, нападение на одну из стран-участниц будет рассматриваться как нападение на все три государства.

Заявление Шарифа прозвучало после встречи представителей трех стран в Исламабаде 27 ноября, на которой стороны подтвердили приверженность коллективной обороне и осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию.