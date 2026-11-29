Американский предприниматель Илон Маск поддержал обвинения в адрес USAID в финансировании программ по смене власти в других странах, согласившись с соответствующим утверждением в соцсети X. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Миллиардер сделал репост публикации, автор которой утверждает, что за время президентства Джо Байдена агентство направило $817,4 млн на программы, связанные с выборами и политическими процессами за рубежом.

Согласно приведенным в публикации данным, крупнейшая отдельная программа финансировалась на Украине – на нее выделили $49,8 млн. Еще $41,6 млн направили на аналогичные проекты в Ливии, $35,5 млн – в Эфиопии, $28,5 млн – в Иордании, $23,8 млн – в Беларуси, $23,1 млн – в Ираке и $21 млн – в Грузии.