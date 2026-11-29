Число пострадавших в столкновениях полиции с антиправительственными демонстрантами в Албании достигло 61, сообщает агентство АТА со ссылкой на данные Минздрава страны.

Среди обратившихся за медицинской помощью – 25 полицейских, шесть журналистов и депутат парламента. Беспорядками закончилась акция протеста, прошедшая 28 ноября в центре Тираны по случаю Дня независимости Албании. Демонстранты, требовавшие отставки премьер-министра Эди Рамы, забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Позднее полиция сообщила о задержании 16 участников беспорядков.

Протесты в Албании продолжаются уже более 170 дней. Участники акций выступают против политики правительства и планов построить курорт в заповедной зоне Вьоса-Нарта на побережье Адриатического моря. С середины октября демонстрации неоднократно перерастали в столкновения с полицией и попытки штурма правительственных зданий.

Ранее Специальная антикоррупционная прокуратура Албании начала расследование в связи с изменением статуса заповедной территории. Инвестиционная компания Affinity Partners, принадлежащая зятю президента США Джареду Кушнеру, намерена построить там курорт. Проект предусматривает освоение необитаемого острова Сазан и нескольких сотен гектаров охраняемой территории.