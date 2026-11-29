Выборы в органы местного самоуправления проходят в воскресенье, 29 ноября, в 12 общинах Армении, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

В 08:00 открылись все 317 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00. Правом голоса обладают более 233 тысяч человек.

В десяти общинах выборы проходят по пропорциональной системе, еще в двух – по мажоритарной.

По данным на 11:00, самая высокая явка зафиксирована в Мецадзоре – 41,1%. В Севане проголосовали 16,85% избирателей, в Капане – 16,61%, в Ноемберяне – 14,7%. Самая низкая явка отмечена в Мецаморе – 4,41%.

К полудню МВД Армении получило три сообщения о возможных нарушениях. Одно из них касается предполагаемого повторного голосования или голосования вместо другого человека. Материалы переданы в орган предварительного следствия.