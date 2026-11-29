Международная федерация футбола (ФИФА) задумалась об отмене или переименовании премии мира, первым и пока единственным лауреатом которой стал президент США Дональд Трамп, сообщает The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных футбольных чиновников.

По данным издания, федерация поручила специальному комитету изучить историю учреждения награды и решить, стоит ли сохранять ее в нынешнем виде.

Как отмечают два собеседника газеты, поводом для пересмотра стали растущие опасения из-за тесных связей президента ФИФА Джанни Инфантино с Трампом. Кроме того, у руководства федерации возникли вопросы о том, кому вручать эту премию в дальнейшем.

ФИФА объявила об учреждении премии мира 5 ноября 2025 года. Предполагалось, что ее будут ежегодно вручать людям, внесшим выдающийся вклад в объединение людей во имя мира.

Первым обладателем награды стал Дональд Трамп. Ему ее вручили 5 декабря 2025 года во время жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года.