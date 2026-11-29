В Испании проходят досрочные парламентские выборы, которые могут завершить восьмилетнее правление социалистов во главе с Педро Санчесом и укрепить позиции ультраправых, сообщает Reuters.

Главным претендентом на пост премьер-министра считается лидер консервативной оппозиции Альберто Нуньес Фейхоо. 65-летний политик выступает за сокращение государственного регулирования и снижение налогов. При этом, как и Санчес, он придерживается проевропейских взглядов.

Сам Санчес призвал сторонников прийти на участки и поддержать социалистов.

«Вы должны прийти и проголосовать 29 ноября. И вы должны проголосовать за красный цвет социалистов. Именно это мы должны сделать, чтобы остановить откат назад. Мобилизация – единственный рецепт. Такой, какой был в США, какой был у Лулы да Силвы в Бразилии и какой будет у нас в Испании», – заявил премьер.

Как отмечает Politico со ссылкой на предвыборные опросы, голосование фактически стало проверкой доверия к Санчесу и его правительству. Позиции Социалистической партии ослабили сразу несколько проблем: жилищный кризис и рост стоимости аренды, реакция властей на летний миграционный кризис, а также антикоррупционные расследования, затронувшие брата и жену премьера. Дополнительное недовольство вызвали две крупные железнодорожные катастрофы, в которых погибли 115 человек.

Фейхоо, в свою очередь, выступает за увеличение оборонных расходов и занимает жесткую позицию в отношении России. Он заявлял, что Москва начала войну против Украины и мирное соглашение не должно быть выгодным для агрессора. Лидер консерваторов также призывал Мадрид добиваться участия Европы в будущих переговорах по Украине и разъяснить, как Испания собирается финансировать свои международные обязательства в сфере безопасности.