Российские промышленные объекты в Тольятти и Нижнекамске, в целом Московская область, а также, предположительно, полигон Капустин Яр подверглись атакам беспилотников в ночь на 29 ноября, сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

В промышленной зоне Тольятти после атаки, по предварительным данным, вспыхнул пожар на территории предприятия «Тольяттикаучук», участвующего в производстве компонентов ракетного топлива. В сети также появились новые видеозаписи из этой части города, которая подвергалась атакам украинских беспилотников на протяжении всей ночи.

Кроме того, появились подтверждения удара по Нижнекамску в Татарстане. Информация о последствиях атаки и возможных разрушениях пока не поступала.

Многочисленные беспилотники также фиксировали в Московской области, где сообщалось о взрывах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 28 ноября до утра 29 ноября в направлении столицы летели более 500 БПЛА.

«Большинство нейтрализованы силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 105 беспилотников уничтожены на подлете в Москву», — написал Собянин в соцсети X.

В Минобороны России отчитались о перехвате и уничтожении за ночь 1017 беспилотников над 20 регионами, включая Московский регион, Самарскую область, Татарстан и аннексированный Крым.

