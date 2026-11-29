Немецкие газохранилища заполнены лишь на 54%, что стало рекордно низким показателем для начала отопительного сезона, сообщает Bild.

По данным издания, почти во всей Германии температура опустилась ниже нуля, а отопительные системы работают на полную мощность. Заполненность хранилищ снижается уже десять дней подряд. Последний небольшой рост – на 0,04% — был зафиксирован 18 ноября. Затем запасы стали сокращаться, причем 25 ноября падение составило 0,8%.

В Федеральном сетевом агентстве Германии отметили, что уровень заполнения хранилищ «значительно ниже, чем в сопоставимые периоды предыдущих лет», и заявили, что относятся к ситуации «очень серьезно».

Международная ассоциация газохранилищ (INES) предупредила, что сильные морозы могут поставить под угрозу газоснабжение страны зимой. В то же время Федеральное сетевое агентство считает, что поставки газа остаются «стабильными», а хранилища опустошаются «в пределах рыночных и погодных ожиданий». Признаков дефицита ведомство пока не видит.

Германия получает газ по трубопроводам из Норвегии и соседних стран, а также в виде сжиженного природного газа морскими танкерами. При этом Bild не исключает, что этой зимой цены на газ вновь вырастут.

По правилам Евросоюза, страны объединения должны обеспечивать заполненность подземных газохранилищ на уровне 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Однако в 2026 году Еврокомиссия разрешила снизить целевой показатель до 80% из-за сложной ситуации на энергетическом рынке.