Полиция перекрыла мост на остров Пратеринзель в Мюнхене из-за наплыва тысяч желающих попасть на рождественскую ярмарку по мотивам «Гарри Поттера», сообщает Bild.

Ярмарка открылась вечером 28 ноября и сразу вызвала ажиотаж. По словам представителя полиции Мюнхена Гордона Винкеля, у моста собрались не менее 10 тысяч человек. Для наведения порядка прибыли два полицейских подразделения общей численностью около 50 сотрудников.

«Ярмарка рассчитана всего на 500 человек. Только у моста находились не менее 10 тысяч. Наплыв был настолько большим, что на вокзалах объявляли, чтобы люди не приходили», – рассказал Винкель изданию Bild.

Полиция призывала посетителей покинуть мост и предупреждала о переполненности площадки. В общественном транспорте также звучали объявления с рекомендацией отложить посещение ярмарки. Правоохранители просили людей обходить этот район.

Многие поклонники «Гарри Поттера» приехали в Мюнхен из других городов и даже стран. По словам руководителя маркетингового направления HBO в Германии Анны Баторовски, некоторые российские туристические агентства даже организовали специальные поездки на ярмарку.

Мероприятие стало рекламной площадкой для нового сериала о Гарри Поттере, премьера которого запланирована на 25 декабря. На территории разместили несколько тематических торговых точек, фотозону в виде вагона поезда в Хогвартс и декорации с парящими свечами. Всего организаторы подготовили 150 пластиковых свечей, которые должны были загораться по команде «Люмос».

Однако часть посетителей осталась разочарована увиденным. Вместо знаменитого сливочного пива из фильмов гостям предлагали глинтвейн за €6, а обещанные «картофельные волшебные палочки» оказались обычной картофельной спиралью.

Ярмарка будет работать до 6 декабря. Вход на нее бесплатный.