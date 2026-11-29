Иран мог использовать спутниковую связь Starlink для атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке, в том числе на базу в Кувейте, где погибли шестеро военнослужащих США, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, глава SpaceX Илон Маск пришел в ярость, узнав о двух случаях несанкционированного использования его системы. В компании предположили, что Тегеран задействовал Starlink в военной кампании против американских сил.

Кроме того, руководство SpaceX пришло к выводу, что Пентагон использовал для управления беспилотниками наиболее дешевый тариф военной спутниковой системы Starshield, предназначенный только для наземных операций.

Как пишет WP, уже через несколько часов после удара по американскому объекту в Кувейте SpaceX потребовала подтвердить личности всех пользователей Starlink, применяющих систему на летательных аппаратах, движущихся со скоростью более 160 км/ч.

В мае компания повысила ежемесячную стоимость подписки на Starshield для Пентагона с $5 тыс. до $25 тыс. По данным издания, это позволило американским военным использовать систему для управления беспилотниками.

В SpaceX и Пентагоне не ответили на запросы газеты о комментариях.