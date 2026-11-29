Ливия обратилась в ООН и Совет Безопасности организации с жалобой на Украину после удара ВСУ по порту Бенгази, а также намерена добиваться от Киева компенсации за причиненный ущерб, сообщает Lenta.Ru.

«Правительство Ливии решительно осуждает удары по порту Бенгази, последствия которых не ограничились нарушением национального суверенитета и угрозой морской безопасности», – заявил глава МИД утвержденного парламентом правительства Абд аль-Хади аль-Хувейджа.

По его словам, премьер-министр Усама Хаммад уже направил официальную жалобу в ООН и Совет Безопасности.

22 ноября украинские беспилотники атаковали ливийский порт Бенгази. В результате сгорел и затонул российский корвет «Меркурий». Позже заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни расценил действия Украины, взявшей на себя ответственность за атаку, как равносильные объявлению войны ливийскому государству.