Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси и Баку поддерживают стратегическое партнёрство и дружеские отношения, однако между странами остаются вопросы, по которым необходимо согласовать позиции.

«У каждой страны, каждого государства есть свои национальные интересы, и каждое правительство действует в соответствии с ними. В Азербайджане есть очень достойный лидер — господин президент Алиев. У нас стратегическое партнёрство, дружеские и добрососедские отношения с Азербайджаном. Конечно, есть определённые вопросы, по которым у нас нет общей позиции и необходимо согласовать подходы. Один из таких ключевых вопросов — Давид-Гареджи (Кешикчидаг – ред.)», — заявил премьер в эфире программы «Открытый эфир».

Говоря о Кешикчидаг, грузинский премьер отметил, что нынешнее правительство получило в наследство сложную ситуацию. Он напомнил о заявлении бывшего президента Михаила Саакашвили, который называл стратегическую высоту в районе монастырского комплекса азербайджанской.

При этом он подчеркнул, что вопрос необходимо решать путём переговоров.

Кобахидзе выразил надежду, что все разногласия удастся урегулировать с учётом интересов обеих стран.