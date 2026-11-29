С 1 января 2027 года Leobank введет комиссию за переводы собственных средств на карты других банков Азербайджана сверх установленного месячного лимита, сообщают местные СМИ.

Комиссия за перевод составит 1% от суммы, но не менее 1 маната. Например, при переводе 50 манатов сверх лимита клиент заплатит 1 манат вместо 50 гяпиков. Переводы в пределах индивидуального месячного лимита останутся бесплатными.

С 15 января пополнение карт Leobank через терминалы MilliÖn и электронный кошелек M10 будет облагаться комиссией в размере 0,5% от суммы.

Остальные тарифы банка останутся без изменений.