Президент Украины Владимир Зеленский согласился на прекращение огня по нынешней линии фронта ради перехода к дипломатическим переговорам, назвав такой шаг «очень большим компромиссом», заявил он в интервью Al Jazeera.

«Мы готовы к таким шагам – оставаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии столкновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом. Мы понимаем, что он (президент России Владимир Путин – ред.) не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, остановимся здесь и перейдем к дипломатии», – сказал Зеленский.

Украинский лидер выразил надежду, что президент США Дональд Трамп продолжит искать справедливый способ завершить войну и не станет перекладывать всю ответственность за ее окончание на Киев.

«Я надеюсь, что он (Трамп – ред.) продолжит искать способ, как завершить эту войну, но не только в ситуации, когда за это должна платить Украина, потому что это неправильно», – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что у американского президента сохраняются необходимые конституционные полномочия для продолжения дипломатических усилий.