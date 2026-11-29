Польша готова направить войска на помощь одной из стран Балтии в случае российского нападения, не дожидаясь решения НАТО о задействовании пятой статьи, сообщает O2 со ссылкой на Onet.

По данным издания, такой сценарий журналист Витольд Юраш обсуждал с министрами правительства Дональда Туска. Варшава рассматривает два варианта действий в случае атаки на Литву, Латвию или Эстонию: гуманитарную помощь или прямое военное вмешательство. Судя по словам собеседников журналиста, польское правительство склоняется ко второму варианту.

«В случае российской провокации Польша немедленно направит вооруженные силы на помощь атакованной стране Балтии», – приводит портал слова одного из двух источников в польском правительстве.

В качестве возможного сценария собеседники назвали захват небольшой приграничной деревни на территории одной из балтийских стран.

Как отмечает Onet, отправка польских военных до задействования пятой статьи Устава НАТО должна подтолкнуть союзников к решению о коллективной обороне. По словам источников издания, отсутствие реакции или промедление означали бы «конец НАТО».

При этом один из министров подчеркнул, что помощь союзникам не должна ослабить обороноспособность самой Польши. Поэтому на первом этапе Варшава может задействовать подразделения специального назначения.

В материале также подчеркивается, что признаков подготовки России к нападению на НАТО нет.