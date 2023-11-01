Михаил Финкель: Если надо, мы сотрем в порошок Иран

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьего этапа операции в Газе. Параллельно Йемен объявил войну Израилю, а ливанская «Хезболла» слегка обстреливает приграничные части Израиля, и каждый день клепает какие-то видеоролики. Турция начала активно вмешиваться в этот процесс, дипломатические отношения с Израилем прекращены. О том, какие процессы развиваются на Ближнем Востоке в интервью Minval.az рассказал израильский эксперт Михаил Финкель.

– Вчера премьер Израиля объявил о начале «третьего этапа» операции в Газе. Что подразумевает третий этап? Как идет продвижение войск Израиля в Газе?

– Сегодня началась финальная часть нашей войны против «террористов» ХАМАС, признанными таковыми многими государствами мира после их неспровоцированной атаки на Израиль, они убили около 1400 человек и более 200 взяли в плен. Третий этап означает следующее: наши танки, бронетехника, ударные БПЛА и самолеты уже ведут наступление в секторе Газа. Подавляющее большинство населения Газы уже находится на юге анклава, на границе с Египтом, они находится в безопасности. Израиль объявил им куда идти, раскидал листовки. И палестинцы делали это. Тех, кто остался, настигла участь живого щита, ХАМАС прикрывается ими.

Наша цель – следующая: убить каждого хамасовца с оружием в руках. Если они сдадутся, мы возьмем их плен и даруем им жизнь. Никакого милосердия к террористам, оскверняющим благородное имя мусульманина, быть не может. Они подписали себе смертный приговор. Мы освободим арабский народ Газы от террористической организации ХАМАС, который захватил там власть, отменив выборы. ХАМАС нужно уничтожить, чтобы никакой другой террористической организации в секторе Газа не было.

– Иран открещивается от участия в войне за Газу. Иран не готов брать на себя такую ответственность. Ожидаете ли вы региональную войну на Ближнем Востоке?

– О том, что Иран обучал, спонсировал и вооружал ХАМАС, сообщали сами главари организации. Есть множество свидетельств и доказательств тому. Иран сейчас открещивается, но это потому, что он трус и боится Израиля. Более того, Иран боится США, военные корабли которых находятся у нас, здесь, с огромным количеством самолетов F-16 и F-35. Никакой региональной войны на Ближнем Востоке не будет, потому что воевать некому.

Как говорят в Аргентине: «чтобы танцевать танго, должны быть двое». Воевать не с кем, Иран боится, «Хезболла» – ливанская шиитская организация боится и поджала хвост. ХАМАС – один, и его бросили все, он точно не ожидал такого ответа от Израиля. Мы раздавим и уничтожим его, если надо будет, мы будем воевать на несколько фронтов, если надо, мы уничтожим «Хезболлу», если надо, мы сотрем в порошок Иран. Мы не боимся никого, мы – самая сильная страна на Ближнем Востоке. Мы верим в Бога, который помогает нам в правом деле.

– Буквально несколько часов назад Йемен объявил войну Израилю. Однако с учетом географии, как это объявление войны повлияет на Израиль?

– Йемен, слабая полутеррористическая страна объявила нам войну. С учетом географии это совершенно не релевантно. Если хоть одна ракета Йемена упадет на территорию Израиля, мы можем ответить так, что отбросим его в каменный век. Я не думаю, что они далеко ушли от каменного века, но мы можем сделать так, что он даже и не представляет себе это. Потому что террористы, которые нам объявили войну, должны понимать, что всему есть цена. Сейчас пока только болтовня для того, чтобы получить что-то от Ирана. Мы эту болтовню серьезно не воспринимаем. Но, если хоть одна ракета упадет на наш корабль, армию, то Йемен заплатит очень дорогую цену за это сумасбродство.

– После ХАМАСа Израиль будет разбираться с «Хезболлой» или это будет параллельно?

– Мы уже месяц как обмениваемся ударами с «Хезболлой», но это носит очень ограниченный характер. Это артиллерийские и минометные обстрелы. Однако, если «Хезболла» попытается нанести серьезный ракетный удар по Израилю, включая наши гражданские объекты, то будет такой сокрушительные удар ВВС Израиля по Ливану, что мы уничтожим «Хезболлу» раз и навсегда. Они это прекрасно знают, и они боятся нас.

Ниджат Гаджиев