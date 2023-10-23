ISW: Иран и «Хезболла» координируют эскалацию на границе Ливана и Израиля

Иранские лидеры достигли консенсуса по поводу одобрения ограниченных трансграничных атак «Хезболлы» на Израиль.
Об этом сообщает Инстиут изучения войны (ISW).
Два человека, связанные с боевиками, сообщили Reuters, что их военная деятельность вокруг северного Израиля имеет целью «занимать израильские силы, но не открывать большой новый фронт».
Аналитики отмечают, что это согласуется с заявлением представителя ЦАХАЛа о том, что Иран поручил «Хезболли» усилить усилия против Израиля и таким образом оказывать давление на ЦАХАЛ во время подготовки к наземным операциям в Секторе Газа.
«Эти отчеты указывают на то, что Иран и «Хезболла» координируют тщательно выверенную эскалацию, чтобы отвлечь Израиль от Сектора Газа», – добавили в ISW.