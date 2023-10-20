Хзмалян: Главная задача – выход из ОДКБ, ЕАЭС, СНГ (видео)

296 Просмотров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал правильный выбор. Сейчас главная задача – выход из ОДКБ, ЕАЭС, СНГ.

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, об этом заявил приближенный к премьер-министру Армении политолог Тигран Хзмалян.

«Совершив все возможные ошибки, Пашинян сделал, наконец-то, правильный выбор. Это и моя точка зрения, и точка зрения «Европейской партии Армении». Сейчас наши программные задачи – выход из российских политических структур – ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и переход к европейской модели развития, подача заявки на принятие в Евросоюз, в НАТО. Все это становится государственной политикой», – отметил он.

