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Хзмалян: Выступление Пашиняна в Европарламенте расставило все точки над i (видео)

Хзмалян: Выступление Пашиняна в Европарламенте расставило все точки над i (видео)

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, политический деятель Тигран Хзмалян, один из приближенных к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, прокомментировал выступление армянского лидера в Европарламенте.

«Главной цитатой из его 40-минутной речи является следующее высказывание: Армения готова сближаться с Европейским Союзом, с Европой настолько, насколько Европа готова принять Армению. Полагаю, что в логике и стилистике Пашиняна это впервые означает открытое заявление, манифестацию о готовности Еревана на евроинтеграцию. Более того, пожалуй, это первое заявление на государственном уровне, прозвучавшее из Еревана за последние четверть века, за последние 30 лет. Поэтому полагаю, что здесь поставлены все точки на i в наших многолетних метаниях», – отметил он.

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