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Состоялись штабные переговоры между минобороны Азербайджана и Великобритании (фото)

Состоялись штабные переговоры между минобороны Азербайджана и Великобритании (фото)

Состоялась 6-е штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана, Великобритании и Королевства Северная Ирландия.

Как сообщает Минобороны, на встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, были обсуждены вопросы безопасности, текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. Были затронуты гуманитарные вопросы, а также предстоящие учения и тренинги по разминированию. Была выражена уверенность в том, что военное сотрудничество между сторонами и впредь будет взаимовыгодным.

Затем гости посетили Н-скую воинскую часть. Делегации был представлен брифинг об истории создания и основных направлениях деятельности воинской части, продемонстрирован видеоролик.

После встречи с военнослужащими, участвовавшими в курсах, организованных Великобританией, состоялась церемония взаимного вручения подарков.

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