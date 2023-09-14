Великобритания представила реактивный беспилотник Hydra 400

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Великобритания провела презентацию своего нового реактивного беспилотника Hydra 400.

Чтобы подготовить беспилотный летательный аппарат к запуску, требуется лишь шесть минут. Hydra 400 вооружён тремя ракетами «воздух-земля» Brimstone и может уничтожать вражеские танки в радиусе более 20 миль (32 км).

БПЛА был представлен на выставке DSEI. Пока что Hydra 400 существует в виде прототипа. До конца года армия Великобритания планирует испытать беспилотный летательный аппарат во время военных учений, пишет The Sun.

Из-за бюрократических нюансов дрон может быть принят на вооружение лишь через пять лет.