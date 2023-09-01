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«Что вы потеряли на Южном Кавказе?» Погосян обратился к Лаврову (видео)

"Что вы потеряли на Южном Кавказе?" Погосян обратился к Лаврову (видео)

Политолог Владимир Погосян поинтересовался, что Россия потеряла на Южном Кавказе.

«Я хочу задать вопрос Лаврову: какое ваше собачье дело и что вы потеряли на Южном Кавказе? Вы сначала разберитесь в России – постройте туалеты в домах в деревнях, проведите газ, избавьтесь от своих олигархов, от коррупции, от своих монополий, от изнасилования собственного народа», – заявил экс-советник начальника Генштаба Армении.

«Когда вы создадите свою страну, когда у вас там все будет благополучно, тогда можете пытаться что-то делать. Спасибо за предложение вашего протектората на Кавказе, но нам не по пути с отсталыми государствами, такими странами, которые организовывают и проливают армянскую кровь», – добавил он.

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