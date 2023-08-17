Олигарх Фархад Ахмедов обиделся на «Минвал» и обратился в суд

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Российский олигарх азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов, чье имя не так давно фигурировало в скандальных новостях (сообщалось о его допросе по делу о шпионаже в пользу России), считает, что журналисты, покопавшись в прошлом мецената и попытавшись выяснить причинно-следственную связь происходящего, оскорбили его честь, достоинство и деловую репутацию. Так, Ахмедов обратился в Суд Низаминского района с иском к информационному агентству Minval.az и требует, чтобы редакция опубликовала опровержение на статью «Модель Иванишвили для Баку»: какую игру затеял миллиардер Фархад Ахмедов и кто он на самом деле?» от 30 марта 2023 года, и извинилась перед ним.

Отметим, что предварительное заседание суда назначено на 30 августа.

Мы не станем публиковать тут всю статью целиком, напомним лишь, что в ней шла речь о темных страницах прошлого бизнесмена, порождающего множество вопросов. А поводом для написания статьи стал очередной скандал, в который вляпался Ахмедов: прослушка его телефонного разговора с российским продюсером Иосифом Пригожиным. В статье было сделано предположение о том, что Ахмедов направлен спецслужбами России в Азербайджан для лоббирования интересов РФ. И это предположение было сделано не на пустом месте, а аргументировано фактами, указывающими на наличие соответствующих связей. Действительно, без помощи Лубянки оказаться в Лондоне в 1986 году в роли трейдера на бирже мехов с дипломом ПТУ – это что-то из серии «Невероятное, но факт».

И в данном случае агентство воспользовалось своим правом на журналистское расследование и всего лишь проанализировало информацию об Ахмедове, которой пестрит интернет. И если бизнесмена беспокоит то, что мы вдруг вспомнили о его прошлом, то мы бы порекомендовали ему воспользоваться своим правом и обратиться также с исками к десяткам информационных ресурсов, раньше, чем Minval сообщивших о том, чем Ахмедов занимался в Великобритании и как попал в топливную компанию Ipesco в СССР, как приобрел акции компании «Нортгаз», разрабатывавшей газовое месторождение под Новым Уренгоем, а также о том, как его отец – руководитель Гейчайского консервного завода в 1971 году был арестован и приговорён к расстрелу за хищение государственной собственности. И вообще, написанное в нашей статье не является новостью, мы лишь провели параллели, сделали свои предположения и задались вопросами о том, какие интересы преследует Ахмедов, развернувший нешуточную активность в Азербайджане, обзаводясь полезными знакомствами. Непонятно вообще, что так тщательно пытается скрыть Ахмедов?

Не видим преград, не позволяющих журналистам писать об Ахмедове, который не только фигурирует в скандалах, но и пытается играть значимую роль в общественно-политической жизни Азербайджана, выступая с инициативами пересмотреть тот или иной закон.

Между тем в своем исковом заявлении Ахмедов написал, что, будучи гражданином РФ пребывает в Азербайджане на основе разрешения на временное проживание, действительного до 19 ноября 2023 года, с целью реализации здесь своих бизнес-проектов.

Он отметил, что все написанное в нашей статье не соответствует действительности: «Меня представили таким образом, будто я являюсь представителем спецслужб России и азербайджанским вариантом Бидзины Иванишвили, и внедрен сюда для лоббирования интересов России. Пишут, что свой капитал я сколотил при помощи российских спецслужб». И считает, что статья наша является результатом работы не одного журналиста, а «целого отдела политики».

Ахмедов пишет также о том, что имеет два высших образования по специальностям «товаровед» и «инженер», что занимался наукой, и что, являясь кандидатом экономических наук, параллельно строил бизнес в Швеции и Великобритании, но журналисты почему-то не замечают этих достижений.

Кстати, последнее обстоятельство, приведенное самим же Ахмедовым, тоже вызвало наше профессиональное любопытство. Простите, работа такая. Общеизвестно, что серьезная научная работа отнимает у соискателя все его время, можно сказать, что 24 часа в сутки ученый трудится над научными изысканиями. А тут Ахмедов пишет, что параллельно занимался бизнесом не только в Швеции, но и в Великобритании. В таком случае возникает вопрос: «Когда Ахмедов между разъездами по Швеции и Великобритании находил время для научной работы? И этот момент тоже наводит на определенные сомнения…

Далее, Ахмедов полагает, что поскольку он родился в Азербайджане, то по принципу крови и территориальности может поднять вопрос получения азербайджанского гражданства и, вообще, может считаться гражданином Азербайджана.

Однако «может считаться» и является – это разные вещи, и мы уверены, что кандидат экономических наук видит разницу в определениях.

«Далее они пишут, что Фархад Ахмедов спонсирует Максима Шевченко, что хочет расшатать армию и общенациональное единство в Азербайджане, но ему не удалось это сделать, что друг Ахмедова – Бабек Семидли служил в воинской части, связанной с «Тертерским делом», и что «Тертерское дело – результат вмешательства агентуры Москвы в армию… Я всегда служил Родине, не смотря на то, что являюсь гражданином России, и поддерживаю политический курс Ильхама Алиева. Не хочу перечислять, что я сделал для народа, информации об этом достаточно в интернете. Считаю, что статья преследует цель – уронить мое достоинство в глазах народа и очернить мою деловую репутацию», – Ахмедов верно отметил в иске, что у него есть право на защиту чести и достоинства. Но также верно и то, что у нас есть право на журналистское расследование и анализ.

Не понравилось предложение: «Возможно, легенда выглядела именно так. Но на деле господин Ахмедов ведёт себя как типичный российский «агент влияния»»? Но здесь нет утверждения, а есть лишь сравнение.

Да, мы напомнили о том, что в 2019 году Ахмедов предложил изменить азербайджанский закон о гражданстве. Официальная версия предложения была такова: чтобы «использовать лоббистский потенциал» азербайджанской диаспоры. Но зачем для этого менять азербайджанский закон о гражданстве?

В 2016 году, вскоре после апрельских боев, Ахмедов выступил с призывом к миру между Азербайджаном и Арменией, и это произошло как раз в тот время, когда и президент Ильхам Алиев, и руководство Минобороны делали заявления о неизбежности военного решения конфликта.

Может быть, в России Ахмедов может позволить себе что-либо рекомендовать властям или навязать свои интересы, но не в Азербайджане, где он является всего лишь иностранным бизнесменом. Вот, когда получит азербайджанский паспорт, тогда пусть и выступает с предложениями. А пока…

А в 2019 году он предложил сделать парламентские выборы в Азербайджане пропорциональными. В таком случае граждане голосуют не за отдельных депутатов, а за партийные списки, голоса считаются в целом по стране. Все вроде бы демократично. Но на деле такая «избирательная реформа» уничтожала присутствие в парламенте депутатов от регионов, находившихся на тот момент под армянской оккупацией. И мы указали на это. Нарушили закон? Нет.

Олигарх обвинил Minval.az также в нарушении неприкосновенности частной жизни. Непонятно, в каком месте он углядел это нарушение, когда речь в статье шла о его общественно-политической деятельности. А что касается развода с женой, так об этом в мельчайших подробностях многократно сообщали мировые СМИ, в частности его любимый сайт, с которым он тесно сотрудничал…

Ахмедов укорил нас в том, что информация в статье приведена неполная. Но позвольте, мы ведь не ясновидящие, а всего лишь журналисты: что накопали, то и дали. И кстати, не прочь были бы послушать, чем закончилась вся эта история со «шпионажем» и его приводом в СГБ. Ему, конечно, лучше знать, чем он привлек внимание азербайджанских спецслужб, не спорим.

И наконец, Фархад Ахмедов утверждает, что информация, приведенная в статье, не соответствует действительности. Допустим. Однако пусть докажет обратное. «Не соответствует действительности» – это не объяснение.

И потом, господину Ахмедову давно следовало бы привыкнуть к повышенному интересу СМИ к его персоне. Такова цена славы. А если бы Ахмедов, как он выражается, заботился бы о своей деловой репутации, то и занимался бы тогда только бизнесом, и не лез бы в политику страны, гражданином которой он не является.

Отдел политики Minval.az