The Telegraph сообщает, что Украина готовится окончательно уничтожить Крымский мост. По данным издания со ссылкой на источник в военных кругах, Владимир Зеленский поручил украинским военным полностью разрушить оставшуюся часть переправы.

Операция 18 ноября включала семь этапов и задействовала 11 видов вооружения. Сначала украинские силы ослабили оборону вокруг моста, после чего нанесли удары по самой конструкции. Ракетная бригада «Нептун» подключилась к атаке после первых ударов, а следующей ночью повторила обстрел, чтобы повредить железнодорожную часть.

Полное уничтожение моста, по оценке The Telegraph, стало бы серьёзной политической победой Киева и осложнило бы снабжение Крыма и российских войск на юге Украины.