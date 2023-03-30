Имя Фархада Ахмедова, российского олигарха азербайджанского происхождения, вновь в топе новостей — в основном благодаря скандальной прослушке его телефонного разговора с продюсером Иосифом Пригожиным. Но, смакуя, сколько раз собеседники произнесли в этом разговоре любимый Сергеем Лавровым «русский артикль», нередко не задают себе вопрос: Who is mister Akhmedov?

А между тем личность весьма и весьма интересная. И самое главное, слишком многое указывает на то, что именно из Ахмедова известные круги в России готовят этакое «азербайджанское издание» Бидзины Иванишвили.

Или Рубена Варданяна. Но, в отличие от Варданяна, который в Армении пытался возглавить именно реваншистов и националистов, Ахмедов лепит себе образ этого «голубя мира» за счёт интересов Азербайджана.

Впрочем, судите сами. Расскажем по порядку.

Родился Фархад Ахмедов в Гейчайском районе Азербайджана. Вскоре перебрался в Москву, где сначала поступил в ПТУ (весьма популярный способ легализоваться в столице еще в советские годы), закончил Московскую ветеринарную академию, в аспирантуру поступил уже в «керосинку» — РГУ нефти и газа имени М.Губкина.

Но интересно другое. Уже в 1986 году Ахмедов, 30 лет от роду, оказывается в Лондоне. Он торгует русскими соболями на Лондонской бирже. Сегодня, когда острословы уже переименовали Лондон в «Лондонград», российским присутствием в городе на Темзе никого не удивишь. А в 1986 году еще существовал СССР. Горбаневская «перестройка» только набирала обороты. И оказаться в Лондоне в роли тренера на лондонской бирже с дипломом ПТУ (ветеринарную академию Ахмедов закончил только через два года) без протекции спецслужб было невозможно в принципе. Более того, именно в этот период, как потом стало известно, агентура КГБ начала плавно перетекать в будущую «русскую мафию». А уж легальные бизнес-крыши были для нее классикой жанра.

Дальше — больше. Ахмедов переключается с торговли соболями на нефть и газ. Начал закупать в Великобритании буровое оборудование для СССР, куда тоже невозможно было пробиться без «крыши» в спецслужбах. Затем — работа на газовых месторождениях в Новом Уренгое, в компании, являющейся филиалом «Новатэк», чьи владельцы весьма близки к Кремлю. Словом, в лондонском этапе биографии Фархада Ахмедова предостаточно пикантных страниц и без его скандального развода с супругой Татьяной.

По официальной версии, которую любит рассказывать сам Ахмедов, бизнес у него «отжали». Но при этом российский олигарх азербайджанского происхождения был избран в Совет Федерации России. Сначала — от Краснодарского края, чей губернатор Ткачев впадал в истерику, услышав любую «мусульманскую» фамилию. Затем вновь избрался в СФ от Ненецкого автономного округа, «углеводородного сердца» России. Более того, поп-попасть туда без протекции «сверху» невозможно даже теоретически — истории и Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края, и Ройзмана, бывшего же мэра Екатеринбурга, оставляют на этот счет очень мало сомнений. Названое детективной ленты, снятой еще в советские годы на Свердловской киностудии — «Чужие здесь не ходят» — подходит к характеристике российского регионального представительства как нельзя лучше. Складывается впечатление, что Фархаду Ахмедову, «ветеринару-нефтянику», старательно «лепили» биографию — сначала ему рисовали образ успешного бизнесмена, затем пририсовывали опыт государственной деятельности…

А уже после работы в Совете Федерации господин Ахмедов разворачивает нешуточную активность в Азербайджане. Открывает офис в самой престижной части Баку — рядом с Девичьей Башней. Устраивает у себя на вилле «вечера с пианино». И заодно создаёт есть собственного влияния, активно «прикупая» падких на деньги политиков, экспертов, журналистов… Превращает едва ли не в свою карманную неофициальную пресс-службу один из местных русскоязычных ресурсов. Активно пытается получить азербайджанское гражданство, пуская в ход и деньги, и связи.

Терпит неудачу — как оказалось, в Азербайджане такие вопросы на основе коррупционных схем не решаются. Но не успокаивается. Разворачивает в своём родном Гейчайском районе благотворительную деятельность…

И что же — может быть, у господина Ахмедова, уехавшего из Азербайджана еще подростком, проснулась любовь к родине? Возможно, легенда выглядела именно так. Но на деле господин Ахмедов ведёт себя как типичный российский «агент влияния».

Достаточно вспомнить его нашумевшее обращение в 2019 году, где сей персонаж предложил изменить азербайджанский закон о гражданстве. По официальной версии, чтобы «использовать лоббистский потенциал» азербайджанской диаспоры. Но зачем надо было для этого менять азербайджанский закон о гражданстве? Другое дело, если лоббировать Ахмедов собирался российские интересы в Азербайджане.

Параллельно Фархад Ахмедов спонсирует Максима Шевченко, которого представляет как большого друга Азербайджана — и старательно не замечает, что лоббирует господин Шевченко не интересы Азербайджана в России, а интересы России в Азербайджане. Во всяком случае, история декабря 2022 года, когда Максим Шевченко начал рассуждать о том, будто бы своей победой в 44-дневной войне Азербайджан обязан России, не оставляет здесь сомнений.

Но самое примечательное (и самое отвратительное), что свою деятельность агента российского влияния сей персонаж проводил с чётким пониманием, что любимым форпостом России является Армения. В 2016 году, вскоре после апрельских боев, господин Ахмедов выступает с громким воззванием к миру между Азербайджаном и Арменией — как раз после того, как стало понятно, что военно-силовой баланс сместился в пользу Баку, а у конфликта появилось военное решение.

В 2019 году предлагает сделать парламентские выборы в Азербайджане пропорциональными. В таком случае граждане голосуют не за отдельных депутатов, а за партийные списки, голоса считаются в целом по стране. Все вроде бы демократично. Но на деле такая «избирательная реформа» уничтожала присутствие в парламенте депутатов от регионов, находившихся на тот момент под армянской оккупацией.

И, наконец, главное. Господин Ахмедов старательно выискивал (и находил) объекты для влияния в армии. И умело использовал эти свои связи и контакты для расшатывания ВС Азербайджана изнутри и их дискредитации в обществе. Он выходит на тесный контакт с одним уже бывшим высоким чином из военной сферы. А еще уже после смерти полковника Бабека Семидли, который тоже родом из Гейчайского района, распространяет аудиозапись разговора с ним, где офицер якобы говорит о коррупции в армии. С человеческой точки зрения это подлость.

С учётом того, что к моменту обнародования записи полковник Семидли погиб, подорвавшись на армянской мине — подлость вдвойне. Но от игр с аудиозаписями господина Ахмедова это не остановило.

Следствие по делу с аудиозаписью еще идет, и предвосхищать его выводы не будем. Но слишком многое указывает на то, что печально известное «Тертерское дело» стало результатом деятельности в армии агентуры Фархада Ахмедова, то есть, по сути, Москвы, стоит того, чтобы его озвучить. Тем более что разразилось оно как раз в первом армейском корпусе, где как раз и служил друг Ахмедова. Подбросить умело состряпанную дезинформацию, оклеветать офицеров, навести на ложный след — это классика работы спецслужб, и российских, и действующих по их лекалам армянских. И вряд ли стоит напоминать, как расшатывает армию изнутри такого рода «шпиономания». Особенно если речь идет о передовой линии. Сегодня расследование по «Тертерскому делу» продолжается, и нет сомнений, что азербайджанские правоохранители выявят и «тайные пружинки» этой грязной игры. К которой бывший торговец соболями тоже приложил руку.

Сегодня уже понятно: расшатать армию и общенациональное единство в Азербайджане Ахмедову не удалось. Но это еще не значит, что все грязные дела сойдут ему с рук. Тем более теперь, на фоне весьма странной истории с «прослушкой» разговора с Иосифом Пригожиным.

В самом деле, в России можно угодить в тюрьму за откровенный ответ во время уличного опроса. Детский антивоенный рисунок оборачивается тем, что ребёнка отправляют в приют, а отца — под арест.

А здесь после столь откровенной беседы с Пригожиным российская Фемида не торопится интересоваться персоной Ахмедова. Да, он находится в Азербайджане, но паспорт у него российский, и если российские правоохранительные органы направят соответствующий запрос, арест и экстрадиция Ахмедова в РФ могут быть осуществлены в самые кратчайшие сроки…

И да, с провалившейся агентурой обычно не церемонятся.

Отдел политики Minval.az