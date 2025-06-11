Как пишет Tg-канал Minval – LIVE, французский посол в Азербайджане Анн Буайон, видимо, окончательно запуталась в том, чьи интересы она должна представлять — своей страны или армянских лоббистов.

Вместо того чтобы заниматься двусторонними отношениями с Баку, госпожа Буайон решила публично поддержать истерику своего коллеги — посла Франции в Армении Оливье Декотиньи, репостнув его жалобу на «клеветническую кампанию» в азербайджанских СМИ.

В своем посте Декотиньи с пафосом перечисляет обвинения в коррупции, торговле визами и даже педофилии, жалуется на якобы дезинформацию и гордо заявляет, что рад представлять Францию в Армении. Ну, а мадам Буайон, похоже, столь тронута этим признанием, что поспешила его ретранслировать в Баку.