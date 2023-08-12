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Яшар Гюлер: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN

Яшар Гюлер: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN

”Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN местного производства».

Об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил в интервью A Haber.

Он сказал, что Турция достигнет соглашения по этому вопросу с другими странами, в том числе с Пакистаном:

«F-15 нам не дали. Таким образом, они подтолкнули нас к производству собственного самолета. Можно сказать, что они даже оказали нам услугу”, сказал Гюлер.

По словам министра, дружественные и братские страны работают над тем, чтобы стать партнерами проекта, связанного с KAAN.

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