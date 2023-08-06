Аэропорт «Внуково» снял ограничения на полеты после попытки прорыва БПЛА к Москве (обновлено)

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13:53 Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Внуково» сняты, аэропорт работает в штатном режиме. Информацию об этом распространила пресс-служба аэропорта.

«С 11:55 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», – отметили в пресс-службе.

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13:18 Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня в районе 11 часов была совершена попытка прорыва к Москве беспилотника, который был на подлёте уничтожен силами ПВО.

В аэропорту «Внуково» при этом введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов, часть рейсов перенаправлена.