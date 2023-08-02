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Анушаускас: Второй армией мира теперь будет Украина (видео)

Анушаускас: Второй армией мира теперь будет Украина (видео)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что удивлен низкой боеспособностью разных родов войск РФ.

«Это коррумпированное общество, коррумпированное государство и коррумпированные вооруженные силы. Выкрали практически весь стратегический резерв», – рассказал Анушаускас в интервью DW, отметив, что второй армией мира теперь будет Украина, а Россия располагается где-то в конце первой десятки.

Он выразил мнение, что для того, чтобы улучшить положение России, она должна избавиться от агрессивной внешней политики и агрессивного политического руководства.

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