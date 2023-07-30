Копчак: Так есть среди армянских сепаратистов голод или нет? (видео)

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Как сообщает телеграм-канал Minval—LIVE, украинский политолог Владимир Копчак в эфире политического аналитика Гелы Васадзе поднял вопрос блокировки армянскими сепаратистами дороги из Агдама.

«У Еревана есть свои интересы на третий Карабах (имеется в виду – Третья Карабахская война – прим.ред.) Другой вопрос, что он без России его не сможет продавить. Есть игра Москвы. Понимаете, если вы хотите решить вопрос с голодом, то не будете выставлять балки на дороге. Потому что те, кто хочет решить вопрос (пророссийские армяне) – они хотят, чтобы там действительно случился страшный голод, и чтобы они потом его разрулили в таком формате. Они говорят: «Давайте предотвратим голод только по дороге Горис-Лачин». Вот и вся логика.

А Азербайджан говорит: «Нет. Пусть этот КПП работает в режиме ППП. А «гуманитарку» хоть через «Красный крест», хоть через «Зеленый», мы завезем через Агдам». И тут люди на этой дороге выставляют блоки. В чем смысл? Так есть там голод или нет?», – вопрошает Копчак.

