Самвел Бабаян: Я тоже в этом списке |
ВСУ отбили два населенных пункта |
МИД Азербайджана осудил теракт в Пакистане |
Анкара ждёт от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобией |
В Дании хотят положить конец сожжениям Корана |
Скончался азербайджанский пограничник |
Рустамзаде: Типичный пример – наша война в Карабахе |
В Баку стартовал Кубок мира по шахматам (фото, видео) |
Президент Алиев проинформировал Блинкена об армянских провокациях |
Главное Мнения

Копчак: Так есть среди армянских сепаратистов голод или нет? (видео)

Копчак: Так есть среди армянских сепаратистов голод или нет? (видео)

Как сообщает телеграм-канал Minval—LIVE, украинский политолог Владимир Копчак в эфире политического аналитика Гелы Васадзе поднял вопрос блокировки армянскими сепаратистами дороги из Агдама.

«У Еревана есть свои интересы на третий Карабах (имеется в виду – Третья Карабахская война – прим.ред.) Другой вопрос, что он без России его не сможет продавить. Есть игра Москвы. Понимаете, если вы хотите решить вопрос с голодом, то не будете выставлять балки на дороге. Потому что те, кто хочет решить вопрос (пророссийские армяне) – они хотят, чтобы там действительно случился страшный голод, и чтобы они потом его разрулили в таком формате. Они говорят: «Давайте предотвратим голод только по дороге Горис-Лачин». Вот и вся логика.

А Азербайджан говорит: «Нет. Пусть этот КПП работает в режиме ППП. А «гуманитарку» хоть через «Красный крест», хоть через «Зеленый», мы завезем через Агдам». И тут люди на этой дороге выставляют блоки. В чем смысл? Так есть там голод или нет?», – вопрошает Копчак.

Теги:
Из этой рубрики
Копчак: Так есть среди армянских сепаратистов голод или нет? (видео)
Мнения

Копчак: Так есть среди армянских сепаратистов голод или нет? (видео)

2023/07/30, 23:14
Рустамзаде: Типичный пример – наша война в Карабахе
Мнения

Рустамзаде: Типичный пример – наша война в Карабахе

2023/07/30, 19:27
Сербское телевидение: С завершением войны в Карабахе опасность не миновала (видео)
Мнения

Сербское телевидение: С завершением войны в Карабахе опасность не миновала (видео)

2023/07/30, 13:16
АНОНС Эксклюзивное интервью экс-советника Путина Илларионова телеграм-каналу Minval—LIVE
Мнения

АНОНС Эксклюзивное интервью экс-советника Путина Илларионова телеграм-каналу Minval—LIVE

2023/07/30, 12:05
Экозьянц указал на «чудеса армянского алфавита» (видео)
Мнения

Экозьянц указал на «чудеса армянского алфавита» (видео)

2023/07/30, 10:34
"Шестерка ходжалинского палача": подробности о задержанном Вагифе Хачатуряне
Мнения

«Шестерка ходжалинского палача»: подробности о задержанном Вагифе Хачатуряне

2023/07/30, 00:52
Коротченко: Демонизация армянами Турции и Азербайджана не меняет позицию Кремля
Мнения

Коротченко: Демонизация армянами Турции и Азербайджана не меняет позицию Кремля

2023/07/28, 22:47
Вопрос Лачинской дороги решает только Ильхам Алиев, заявил Погосян (видео)
Мнения

Вопрос Лачинской дороги решает только Ильхам Алиев, заявил Погосян (видео)

2023/07/28, 20:19
«Чтобы добиться успехов в переговорах, Россия должна поторопиться с выводом РМК из Карабаха»
Мнения

«Чтобы добиться успехов в переговорах, Россия должна поторопиться с выводом РМК из Карабаха»

2023/07/28, 11:00