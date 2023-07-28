Эрдоган об истребителе Kaan: Турция и впредь будет делиться опытом в области оборонпрома с братскими странами

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Создаваемый Турцией истребитель пятого поколения Kaan совершит первый полет до конца 2023 года.

Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на церемонии закрытия международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023.

«Самолет Kaan, который мы три месяца назад выкатили из ангара, надеюсь, к концу года мы уже увидим в небе», – сказал Эрдоган.

Он отметил, что в реализации проекта примет участие Азербайджан, с которым в рамках IDEF было подписано соответствующее соглашение.

По словам Эрдогана, Турция и впредь будет делиться возможностями и опытом в области оборонной промышленности с дружественными и братскими странами.