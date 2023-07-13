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Трамп: Байдена накачивают кокаином перед выступлениями

Трамп: Байдена накачивают кокаином перед выступлениями

Президента США Джо Байдена накачивают кокаином перед выступлениями. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает Newsweek.

По мнению политика, об этом свидетельствует манера речи президента в начале и конце его выступлений. «Вы знаете, вы смотрите на Джо в начале его речи, и у него есть немного жизни. Не так много, но у него есть немного жизни. К концу речи он становится катастрофой. Он даже не может найти дорогу со сцены. Значит, что-то там происходит», — сделал выводы Трамп.

Экс-президент выступил с обвинительным заявлением на фоне обнаружения в Белом доме небольшого количества наркотика. Хотя результаты расследования секретной службы еще не обнародованы, нет никаких доказательств того, что Джо Байден или его сын Хантер имели какое-либо отношение к находке.

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