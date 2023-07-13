Трамп: Байдена накачивают кокаином перед выступлениями

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Президента США Джо Байдена накачивают кокаином перед выступлениями. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает Newsweek.

По мнению политика, об этом свидетельствует манера речи президента в начале и конце его выступлений. «Вы знаете, вы смотрите на Джо в начале его речи, и у него есть немного жизни. Не так много, но у него есть немного жизни. К концу речи он становится катастрофой. Он даже не может найти дорогу со сцены. Значит, что-то там происходит», — сделал выводы Трамп.

Экс-президент выступил с обвинительным заявлением на фоне обнаружения в Белом доме небольшого количества наркотика. Хотя результаты расследования секретной службы еще не обнародованы, нет никаких доказательств того, что Джо Байден или его сын Хантер имели какое-либо отношение к находке.