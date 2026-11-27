Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал открытие посольства Эстонии в Баку новой вехой в двусторонних отношениях. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Выступая на приеме по случаю официального открытия диппредставительства, Байрамов подчеркнул важность развития политического диалога между Баку и Таллином и достижения конкретных результатов, отвечающих интересам обеих стран.

По его словам, Азербайджан и Эстония обладают широкими возможностями для расширения сотрудничества в торговле, инвестициях, транспорте, логистике, энергетике, образовании и инновациях. Министр также отметил перспективы активизации гуманитарных обменов и взаимодействия на двусторонних и многосторонних площадках.