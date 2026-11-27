Пакистан и Турция подтвердили готовность содействовать обеспечению безопасности Саудовской Аравии в рамках Мекканского соглашения о коллективной обороне после атак боевиков группировки «Ансар Аллах» (хуситы).

Об этом заявил глава МИД Пакистана Исхак Дар по итогам трёхстороннего заседания в Исламабаде.

По его словам, три страны осудили атаки хуситов на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Саудовской Аравии, подтвердив приверженность коллективной обороне и взаимной солидарности.

Стороны также договорились укреплять сотрудничество в оборонной промышленности, совместной разработке технологий и подготовке военных.