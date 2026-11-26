Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте призвали Россию и Украину избегать шагов, которые могут привести к дальнейшему расширению войны, и подчеркнули необходимость ее скорейшего мирного урегулирования. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам их встречи во Флориде, опубликованном в Truth Social.

Переговоры прошли в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Помимо российско-украинской войны, стороны обсудили конфликт в Иране, а также итоги саммитов НАТО в Гааге и Анкаре.

«Мы также обсудили важность того, чтобы Россия и Украина воздерживались от любых шагов, которые могут преднамеренно или непреднамеренно привести к расширению масштабов войны, а также важность ее скорейшего мирного урегулирования», – говорится в заявлении.

Отдельное внимание Трамп и Рютте уделили увеличению оборонных расходов и инвестициям в военно-промышленный комплекс США и стран НАТО.

Американский президент сообщил, что проинформировал генсека альянса о прогрессе в строительстве более 20 новых производственных предприятий американских оборонных компаний. По его словам, на них будут выпускать, в частности, системы ПВО Patriot, комплексы THAAD, ракеты Tomahawk, а также наступательные и оборонительные вооружения, которые пока не демонстрировали общественности и другим странам.

Трамп также заявил, что США сейчас производят больше военной техники и боеприпасов, чем когда-либо в своей истории. Он выразил уверенность, что американские запасы в ближайшее время будут полностью пополнены, а союзники и партнеры Вашингтона в разных регионах мира также получат от этого выгоду.