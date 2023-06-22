В Пентагоне о существенном наращивании производства артиллерийских снарядов

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Начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш заявил, что Соединенные Штаты значительно нарастили производство снарядов на фоне продолжающейся войны в Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Мы на очень быстром пути к достижению действительно высоких цифр», — заявил Буш.

Он отметил, что в настоящее время Вашингтон производит 24 тыс. снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно по сравнению с 14 тысячами до февраля 2022 года. Буш отметил, что к 2025 году Штаты планируют нарастить производство до 70-80 тысяч боеприпасов в месяц.