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В Пентагоне о существенном наращивании производства артиллерийских снарядов

В Пентагоне о существенном наращивании производства артиллерийских снарядов

Начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш заявил, что Соединенные Штаты значительно нарастили производство снарядов на фоне продолжающейся войны в Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Мы на очень быстром пути к достижению действительно высоких цифр», — заявил Буш.

Он отметил, что в настоящее время Вашингтон производит 24 тыс. снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно по сравнению с 14 тысячами до февраля 2022 года. Буш отметил, что к 2025 году Штаты планируют нарастить производство до 70-80 тысяч боеприпасов в месяц.

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