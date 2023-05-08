Представитель Эрдогана сделал неутешительный прогноз для Украины

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Представитель президента Турции Ибрагим Калын не верит, что война завершится для Украины «получением каких-либо позиционных выигрышей».

По его словам, «согласно моему личному анализу встречи с Путиным» этот конфликт «не между РФ и Украиной»:

«Это война между РФ и Западом, это холодная война 2.0. Россия предложила Западу спустя 30 лет после холодной войны выстроить новую архитектуру безопасности, однако договориться не получилось».

«Я уверен, что война не завершится для Украины получением каких-либо позиционных выигрышей», — сказал Калын в интервью телеканалу Habertürk.