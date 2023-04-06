Я нахожусь в регионе в составе делегации парламента Великобритании. Самая главная причина, по которой мы посещаем эти районы, — усилия, работа по разминированию. Великобритания и компании нашей страны поддерживают этот процесс.

Об этом сказал находящийся с визитом в Агдаме член парламента Великобритании Дэвид Дугид.

По его словам, прибыв на освобожденные от оккупации территории, они стали свидетелями этого процесса, получили больше информации.

«Действительно, масштабы этих разрушений вызывают сожаление. Но в то же время работа, осуществляемая здесь сейчас, прикладываемые усилия радуют. Я очень рад, что определенная часть работ по реконструкции в этих районах также проводится британским правительством. Отрадно видеть это. Было больно слышать о разрушениях на кладбищах. Я пытаюсь понять, зачем оккупантам извлекать тела из могил? В чем причина?! Вызывает вопрос, почему они вторглись на эту землю, а потом просто начали все разрушать? Все это действительно очень странно», — приводит его слова АПА.

Британский парламентарий также подчеркнул, что поездка в Агдам имеет для него особое значение. Так, в начале 2000-х годов он жил и работал в Баку.

«В то время я знал о продолжающемся конфликте, но не видел всего этого. Меня и делегацию поразило то, что эти места просто оккупировали и не пытались что-то здесь построить, они не жили здесь, они просто разрушили эти территории ради того, чтобы их опустошить. Трудно понять логику этого», — подчеркнул он.